مؤلف أغنية "قادرين": حميد وهشام وقمر وإيهاب تعاملوا معنا كأصدقاء

"حبة حاجات موجودة بينا من سنين.. حبة مواقف ذكريات بتجيب حنين.. حبة صور بتقوي روحنا عالحياة.. واحشني لما نكون سوا متجمعين"، بهذه الجملة بدأت أغنية "قادرين" التي جعلت المصريون يسترجعون ذكريات ثلاثين عاما مضت مع حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، فمن ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي اجتمع الأربعة في أغنية واحدة.

وقع الاختيار على المؤلف الشاب أحمد حسن راؤول، الذي كتب الكثير من الأغاني المؤثرة خلال السنوات الأخيرة، لكن الاختيار كان في محله لأنه مثل تحديا أمامه ليكون شريكا في عمل فني مع أولئك النجوم الذي استمع أغانيهم وأحبها خلال سنوات عديدة.

"شعرت بالفخر والتحدي حين معرفتي بأنني سأكتب أغنية تجمع نجوم طفولتي وشبابي ونجوم جيلي الذين كنت أسارع في شراء ألبوماتهم فور نزولها"، حسب حديث المؤلف أحمد حسن راؤول لـ"الوطن".

ويضيف راؤول: "بعد سنوات وجدت نفسي أقوم بتأليف أغنية ليس لواحد منهم فقط بل تجمعهم في حدث مهم مثل هذا، بالطبع أشعر بالفرحة وتحديت نفسي لأنتج كلمات أغنية تصبح محفورة في أذهان المستمعين، وتضاف لتاريخ أربعة من النجوم سواء الفنان حميد الشاعري والفنان مصطفى قمر والفنان هشام عباس والفنان إيهاب توفيق، وتضاف لتاريخي أيضا".

وتابع: "أعتقد أنني برفقة فريق العمل الحمد لله نجحنا في التحدي وقمنا بعمل محتوى يحترم البيت العربي وأغنية تصلح لرمضان وطوال العام".

واختتم راؤول حديثه لـ"الوطن": "وجدتهم الأربعة يتعاملون كإخوة فيما بينهم وهذا شيء طبيعي نظرا لصداقتهم الطويلة وعشرتهم، لكن المبهر تعاملهم معنا، لاسيما وأنا أعمل معهم للمرة الأولى تقريبا، وشعرت بحب وحالة من المرح وكأننا أصدقاء منذ سنوات".