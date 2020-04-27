أرملة المنسي عن مشهد الولادة بـ"الاختيار": حقيقي.. وولدت عليا في غيابه

قالت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، إن الشهيد المنسي أوصى بألا يغسل أو يكفن وأن يدفن معه أفارول جديد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "إكسترا نيوز": "كان محضر أفارول جديد، ومديه لحد من أصدقائه، وشايله عنده عشان يدفن بالأفارول اللي حارب بيه، ويدفن جنبه أفارول تاني، لأنه يعلم أن الشهيد يبعث على هيئته، فهو عامل حسابه إنه يدفن معاه أفارول جديد عشان يقاتل بأفارول جديد".

وعن مشهد الولادة بمسلسل الاختيار ومدى حقيقته أوضحت: "كان حقيقي فعلا وولدت عليا لوحدي، ومكنش موجود، زوجة ظابط الجيش عموما مش أنا لوحدي، بنكون لحظة الولادة لوحدنا تماما، ولو حتى عنده شغل في الوحدة مش لازم تكون عملية نوعية أو حاجة كبيرة بيكون لازم في الشغل".

واستطردت: "ولاؤه الأول والأخير لشغله ومحدش بيقول إنه نازل عملية، وبيبقى عارف إنه سايب راجل في البيت مكانه، والبركة في أهله وهي هتعرف تتصرف وولاؤه الأول والأخير لشغله ولبلده".