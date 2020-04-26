"الجفري" ينصح بمشاهدة مسلسل الاختيار: رحم الله المنسي وحفظ مصر

أثنى الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، على مسلسل "الاختيار"، الذي يروي قصة الشهيد العقيد أحمد المنسي.

ونشر الجفري، صورة للشهيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏لست ممن يرى حثّ الناس على متابعة المسلسلات في شهر رمضان الكريم، ولكن إن كنتَ ولابد مشاهدٌ، فمسلسل ⁧‫الاختيار‬⁩ دون تردد".‏

وأضاف: "رحم الله ⁧‫المنسي‬⁩ والرجال الذين قضَوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق، وتقبّلهم في الشهداء وبارك في ذرياتهم وذويهم، وشفّعهم فيهم وحفظ الله ⁧‫مصر‬⁩ وسائر بلادنا".

وكتب الجفري ملاحظة، قائلًا: "الفاضح في موقف كثير من المتهجِّمين، هو أنهم يتبرأون من العمليات الإرهابية عند حدوثها، أو يتهمون الحكومات بتدبيرها، ‏وعندما يتم النيل من مرتكبيها، لا يملكون أنفسهم في المسارعة إلى الدفاع عنهم، وتصويرهم في صورة الضحايا الأبرياء، والصادقين الأنقياء، والعمل على تشويه من أوقع بهم، وكَفّ عن الناس أذاهم، بل واعتبار من يكشف حقيقتهم محاربًا للإسلام، مُعاديًا للدين وأهله".

وأضاف: "كأنهم يعتبرون جرائمهم دينًا، ويعتبرونهم المتدينين تدينًا حقًا، ومن يُظهِر هذه الحقيقة يُهاجم ويُتّهم بالمداهنة والنفاق من المُغيّبين واللجان الإلكترونية، والذي غاب عن إخوتنا الذين بغوا علينا هو أن من يتحدّث بالحق، لا ينتظر ثناءً ولا يخشى مذمّة.

واستشهد الجفري بالمثل العربي القائل: "المرء مخبوء تحت لسانه" داعيًا: "‏اللهم أهدنا جميعًا لما اختلف فيه من الحق".