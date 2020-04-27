الفقي: لا يوجد أي علاج رسمي حتى الآن في العالم كله لفيروس كورونا

قال أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والأمراض المناعية والزميل السابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، إنه يحدث حالياً تجارب سريرية لتجارب اللقاح بالتوازي مع تجارب الدواء.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب من واشنطن، على فضائية إكسترا نيوز، أنه من المتوقع إجازة دواء لعلاج فيروس كورونا في وقت أقرب من إجازة اللقاح، لافتاً إلى أن اللقاح الذي يأخذه الأصحاء للوقاية سيأخذ وقتا أطول.

وتابع، أن كل الأعين الآن على التجارب السريرية للدواء الذي من الممكن أن يأخذه المرضى، وفي هذا الصدد يوجد أكثر من دواء أجيز في السابق لأمراض أخرى وحالياً يتم تجربتها لاستبيان سلامتها وفاعليتها لفيروس كورونا كوفيد 19، بالإضافة إلى العلاج بالأجسام المضادة بالبلازما من أجساد المتعافين.

واستكمل، أن بروتوكول العلاج يختلف من دولة لأخرى لأن 8 من المرضى من كل 10 من المصابين بكورونا يستجيبون لعلاج الأعراض بمعنى أنهم يستجيبون لعلاج خافض الحرارة ومسكنات الآلام التي قد تظهر عليهم واثنان فقط من كل 10 هم من يحتاجون لرعاية طبية في مستشفى والعناية الفائقة.

وأكد أنه لم تعتمد أي هيئة لسلامة الدواء في العالم بعد، ولا يوجد أي علاج رسمي نهائي متفق عليه حتى الآن لعلاج فيروس كورونا، وهيئة سلامة الدواء للاتحاد الأوروبي بالنسبة لدواء الملاريا مثلاً فهي لم تنصح باستخدامه، بينما صرحت هيئة سلامة الدواء الأمريكية باستخدام دواء الملاريا في ظروف استثنائية للمرضى في حالات متأخرة، وبالتوازي مع ذلك توجد إجراءات وتجارب سريرية محترفة بتصميمات لاستبيان ما إذا كان هذا الدواء فعالا مقارنة بعلاجات أخرى وهو ما لم يحدث حتى الآن.