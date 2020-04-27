الحلقة 3 من مسلسل جمع مذكر سالم.. شيخ يوسف يبحث عن أشقائه زينة وشاهين

شهد الحلقة الثالثة من مسلسل جمع مذكر سالم، الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة حيث تجسد شخصية "الدكتورة مريم"، مفاجأة حيث اتضح أن دلال عبدالعزيز "هاجر" ليست والدتها، ولكنها تبنتها بعدما افترقت عن باقي أشقائها منذ الصغر بسبب تعرض منزلهم للانهيار، حيث أصبح كل منهما يعيش في بيئة مختلف عن الآخر.

وأظهرت الأحداث أن اللص "يونس" الذي يجسده محمد شاهين، شقيق مريم، ويوهم الناس أنه عامل محارة ولكنه في حقيقة الأمر لص يقوم بسرقة الشقق التي يعمل فيها بالتخطيط مع عصابة.

والشقيق الثالث محمد عادل "الشيخ يوسف"، قرر بدء رحلة البحث عن عائلته بالذهاب الى القاهرة بعد مقتل الشيخ نعمان "عبد الرحمن أبو زهرة" الذي قام بتربيته منذ الصغر ويتذكر ان لديه شقيقة تدعي مريم.

مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.