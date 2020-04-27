خبير أمن معلومات: منصات البث المباشر خطر على المجتمع

قال الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات، إن المنصات التي تتيح البث المباشر ليس فقط التيك توك ولايكي، وتمثل خطرا حقيقيا على المجتمع، لافتاً إلى أن المنصات تدعو لجذب الانتباه بالإضافة لوجود منافسات بين اليوتيوب والشركات الكبيرة مثل الفيس بوك وغيرها لعمل نوع من جذب المتابعين لهذه المنصات ويترجم إلى أموال كثيرة.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية إكسترا نيوز، أن المنصات الحديثة مثل التيك توك دائما يجذبون الانتباه بعدد المتابعين من خلال استقطاب الناس الذين يصنعون محتوى غير مألوف.

وتابع أن كل من يبحث عن الشهرة والمال السريع الهدف الأساسي لهم هو اللجوء لهذه المنصات، وبالتالي لجأ بعض الناس لتطبيق التيك توك الصيني للمحتوى الموجود عليه بصفته سهلا واستخدامه وقوانينه أسهل، ومن المعروف في الشركات الكبرى مثل الفيس بوك واليوتيوب وغيرها عند إبلاغ أي شخص عن محتوى منافي عليها يتم حذفه لكن التيك توك لا يتم حذفه من عليه.