قال المهندس وليد عبدالمقصود خبير أمن المعلومات، إن التطور الهائل التي تشهده الشعوب في استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتطور في علم الذكاء الاصطناعي، يتطلب سن قوانين لضبط استخدام السوشيال ميديا والتقدم التكنولوجي، مع العمل على زيادة الوعي لدي المواطن.

وأضاف "عبدالمقصود"، خلال مداخلة هاتفية له على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من السهولة مع وجود الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية استهداف قدرة الطرف الآخر بمعلومة من الممكن أن تكون مغلوطة تعمل على تغيير فكرك وانتماءك من خلال قنوات التواصل السريعة، والأشهر الفيسبوك واليوتيوب.

وأكد خبير أمن المعلومات، على أن الشباب هو المستهدف من خلال حروب الجيل الرابع، لافتا إلي أن مصدر المعلومة لا تأتي من منصات السوشيال ميديا، وإنما من خلال مواقع إلكترونية معتمدة، مؤكدا على أن الرهان يتم على ثقافة ووعي الشعب المصري .