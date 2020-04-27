بعد طلب القبض عليه.. ظهور شبيه "زين" الآلي في الحلقة الثالثة من "النهاية"

تبدأ الحلقة الثالثة من مسسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف بمجموعة من الملثمين يخطفون "زين" لمكان مجهول بعد مطاردة رجال الأمن برئاسة أحمد وفيق ورجاله للمهندس زين وللأطفال في المركز التعليمي، ولكن "زين" يجد نفسه مخطوفا من عصابة يتزعمها محمد لطفى "المحروق".

ويطلب محمد لطفي من زين من استخدام المشروع الخاص به والذي تم رفضه من جهة العمل التابع لها زين بطريقة غير مشروعة، والاستفادة من بحثه في فك شفرات تساعدهم في الاستفادة من نقاط ووحدات من الطاقة المسروقة لاستخدامها لفك الشفرات لاستخدام النقاط التي في زمن المستقبل تكون عوضا عن النقود.

ويتفاوض معهم زين على مطالبهم، ولكن يقوم محمد لطفي بتهديده بزوجته الحامل، ثم يطلب منهم زين أن يفكر ثم يقرر وفجأة تهاجم أجهزة الدرون المكان الذي به يوسف الشريف لدى محمد لطفى ويهرب المهندس زين بدراجة بخارية ويتمكن من الهرب والاختباء في السوبر ماركت، ولكن البائع بالسوبر ماركت يخبره بأنه مراقب من السيد مؤنس ورجاله.

ويأتي مشهد آخر بين الريس عزيز "عمر عبد الجليل" وصباح "سهر الصايغ، حيث يقومون بصناعة الأنسان الآلي الذي يشبه "زين" ليسألها عن كيفية حصولها على نوعية العقل التي ترغب في وضعه بالجهاز الآلي كونه فريدا من نوعه، ليخبرها أنه من الممكن أن يصبح ذلك الإنسان الآلي خطرا على البشرية إذا تذكر ما تعرض له فصيلته سابقا خلال الحرب العالمية، ويطلب منها أن يأخذ ذلك العقل للورشة خاصته حتى يتمكن من مسح الذاكرة الموجوده عليه.

وفي مشهد آخر يتحدث "زين" إلى زوجته حول ما حدث من رجال الأمن لتتعارض معه في تصرفاته التي تعرض حياتهم للخطر، وتطلب منه أن يسلعدها في تأسيس حياه آمنه لطفلهم القادم، ثم تشعر بألم الولادة، ليأخذها زين على الفور إلى المستشفى، ليضطر إلى استخدام نقاط غير مرخصة والتي تكون عوضا للنقود عند التعاملات التجارية وغيرها، ما يؤدي إلى اتخاذ رجال الأمن قرارا بالقبض عليه.

وتنتهي الحلقة بالريس عزيز وهو يضع العقل بجسم الإنسان الآلي ثم يقوم بوضع شريحة الوعي ويذهب تاركا صباح معه، وتقوم صباح بالضغط على زر تشغيل الإنسان الآلي لتجد صعوبة في البداية، ولكنه ينهض في النهاية طالبا منها بدء وقت التسامر بينهم، والمخصص في سماع أحداث اليوم الخاصة بصباح وفق برمجة عزيز لعقله.

والجدير بالذكر أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مرة أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، ويعتبر المسلسل تجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.