استشاري الأمراض المتوطنة: ارتداء الكمامات مهم لمواجهة انتشار كورونا

أكد الدكتور حاتم خليل استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة في قصر العيني، أهمية دور الكمامات في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الكمامات لها دورها الكبير في الحد من انتشار الفيروسات، لافتًا إلى أن الفيروس يدخل الجسم عن طريق الأنف والفم والعين، مشددًا على دور الكمامة في وقف انتشار الفيروس بشرط ارتدائها بطريقة صحيحة واتباع الإجراءات الاحترازية مثل غسيل اليد باستمرار.

وشدد خليل على ضرورة ارتداء الكمامات خاصة عند استقلال وسائل المواصلات، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامة واجب لكل من يعاني من الكحة والعطس أو يتعامل مع المرضى.

ولفت خليل إلى أن المريض يستطيع أن ينقل المرض لغيره في فترة حضانة المرض والتي تصل لـ14 يوما، مشددًا على أن الكمامة تحمي من انتقال الفيروس.

وأشار خليل إلى أن العالم يتجه للتعايش مع فيروس كورونا نظرًا لأنه لن تتوقف الحياة للأبد وأن الاعتماد سيكون على الالتزام بالحماية والوقاية الشخصية.

وحذر خليل من خلع الكمامة بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أن خلعها يكون من الأذن وليس من أمام الفم، لافتًا إلى أنه عند تعرضها للرطوبة والبلل يفضل تغيرها وأنه عند خلع الكمامة لدقائق يمكن ارتدائها مرة أخرى شرط خلعها بطريقة صحيحة.

وأوضح خليل أن الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة هي وضع الناحية الزرقاء للخارج والناحية البيضاء داخل الفم على أن تغطي الفم بالكامل والأنف حتى تصل الذقن وأن تكون محكمة من الجانبين.

وأشار خليل إلى أنه سيتم السيطرة على المرض عند ارتداء 60% من المواطنين للكمامات بحسب أحد الدراسات الاخيرة.