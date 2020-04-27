وزير التعليم: استبدال امتحان الثانوية باختبار قدرات مستحيل "مش قانوني"

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، حول مطالب بعض طلاب الشهادة الثانوية باستبدال امتحاناتهم باختبارات قدرات للكليات، حيث أوضح أنه كي يكون هناك امتحان قدرات في الجامعات بدلًا من امتحانات الثانوية ينبغي أن يأخذ وقته، ويستغرق هذا الأمر وقت طويل، وهناك أسئلة كثيرة ستحتاج إلى إجابات صعبة حول هذا الأمر.

وأضاف "شوقي"، خلال تسجيل صوتي عرضه على موقع "ساوند كلاود"، ونشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، " من ضمن الأسئلة، هل سيتم امتحانات قدرات لكل جامعة على حده، أم كل جامعة بمفردها أم كل كلية وشأنها، أو على مستوى التخصصات، هل عندنا اختبارات قدرات جاهزة لقبول طلاب الهندسة والحقوق والطب؟".

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه من المستحيل في الوقت الحالي أن يتم عمل اختبارات قبول في الجامعات دون إجراء امتحانات الثانوية العامة في تلك الفترة القصيرة، ونضمن فيها تكافئ الفرص، "هل هو قانوني نعمل حاجة زي ده، لا طبعا، القانون الي يحكم الثانوية العامة واضح جدًا، وعشان يتغير لازم نلجأ للبرلمان ويتغير كمان قانون المجلس الأعلى للجامعات".

وأوضح أن القانون الحالي في الثانوية العامة لا يوجد به شيء اسمه امتحان قدرات، "يبقى احنا كده ساوينا بين الطالب الذي لم يفعل شيء والطالب اللي استوى لمدة 12 سنة عشان يصل إلى كلية معينه، "أقل وقت ممكن يتعدل قانون اللي بيحكم الثانوية العامة يأخذ سنة ونصف أو سنتين".