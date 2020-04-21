طارق شوقي يشيد بمبادرة مقدمة لطلاب الشهادة الثانوية: مراجعات أونلاين

أشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بإحدى المبادرات المقدمة لدعم طلاب الصف الثالث الثانوي، في مصر، وهي عبارة عن منصة إلكترونية، تّعرض مراجعات أون لاين، للعديد من المواد، وذلك خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "شوقي": "يسعدني أن أقدم لكم واحدة من المبادرات المقدمة لدعم أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، وهي منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد، وذلك في ظل الظروف الراهنة وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة".

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة تّدعم كل المبادرات التي تساهم في مساندة ابنائنا الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل، حيث تعرض المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على المدرس.