في الحلقة الرابعة من مسلسل "ولاد إمبابة".. "زمارة" يقرر شراء الحارة

تدور أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ولاد إمبابة"، حول "زمارة" مصطفى أبو سريع الذي يعاني من ألم رأسه بعد ضربة أمه "إمباباة" له، حينما حاول أن يبحث عن أموالها بعد إرشاداتها الخاطئة.

كما يأتي اللاعبين لـ"عمرو سلمى" وكيل اللاعبين، مطالبينه بأموالهم بعد فوزهم في المباراة، ولكنه يحاول خداعهم لتنشأ مواقف كوميدية.

فيما يسعلى "زمارة" لشراء مقتنيات الحارة التي يعيش فيها رفقة إخوته، بعدما أصبح قاب قوسين أو أدني من أخذ الورث الذي تدخره والدته، ليبدأ بالإعلان عن شراء القهوة التي يعمل فيها "ولعة" ريكو كقهوجي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر، وأبنائها سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.