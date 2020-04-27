زيادة كميات لحوم الطيور والدواجن 2.1% في 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2018، من أهم مؤشراتها ما يلي:

بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشـية والحيوانـات الحية (أبقار- جاموس- أغـنام- ماعـز- جمال) 3‚16 مليون رأس عام 2018 مقابل 3‚17 مليون رأس عام 2017 بنسبة انخفاض قدرهـا 5‚5%.

بلــغ إجمـالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة 5.3 مليون رأس عـام 2018 مقابل 7‚5 مليون رأس عام 2017 بنسبة انخفاض قدرهـا 4‚7%.

بلغت كمية اللحوم الناتجة من مذبوحات الماشـية 858 ألف طن عام 2018 مقابل 862 ألف طن عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 5‚0%.

بلغت كمية الألبان الناتجة من الأبقار والجاموس 5.1 مليون طن عام 2018 مقابل 5.3 مليون طن عام 2017 بنسبة انخفاض قـدرها 1‚4%.

بلغـت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 59‚1 مليون طــن (وزن قـائـم) عام 2018 مقابل 56‚1 مليون طن عـام 2017 بنسبة زيادة قدرها 1‚2%.

بلغ المحصول السنوى من البيض 10٫1 مليار بيضة عـام 2018 مقابل 10٫2 مليار بيضة عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 0٫5%.

بلغت كمية إنتاج العسـل 5.5 ألف طن عـام 2018 مقابل 4.1 ألف طن عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 32.4%، وسجلت محافظة أسيوط أعلى نسبة زيادة حيث بلغت 32٫8% من كمية إنتاج العسل.