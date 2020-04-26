بدء تجهيز مستشفى بني سويف التخصصي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا

بدأت مديرية الشؤون الصحية ببنى سويف، في إجراءات تجهيز مستشفى بنى سويف التخصصي "العام سابقًا"، تمهيدًا لتحويلها إلى مستشفى عزل، لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بإلبدء في الإخلاء الجزئي للمستشفى وعدم استقبال أي حالات مرضية جديدة طبقا للخطة الموضوعة مستقبلًا.

وتلقى الدكتور طارق إدريس مدير مستشفى بني سويف التخصصي، خطابًا من مديرية الشؤون الصحية، يفيد بالبدء فى إنهاء إجراءات الاستعداد لتشغيل المستشفى كمستشفى عزل لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة.

وطالب الخطاب مدير المستشفى، بإخلائها وعدم استقبال أي حالات مرضية جديدة، على أن تتم خطة الإخلاء طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا من مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الدكتور مدير إدارة العلاجى والدكتور مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

ووجه الدكتور طارق إدريس، نواب مدير المستشفى، وهم الاطباء معتز الصيفي، وإيمان البنا، وأحمد عفيفي باتخاذ اللازم .