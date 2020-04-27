"حقوق الإنسان" تهاجم قطر لوفاة صحفي معارض لحكم تميم في سجن الهامور

شنت منظمات حقوق الإنسان هجوما على دولة قطر بسبب وفاة الصحفي فهد بوهندي في سجن الهامور القطري، بحسب موقع جولف ديجيتال نيوز البحريني.

وفي بيان صدر، أمس، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والجمعية الخليجية للحقوق والحريات وآخرين، السلطات القطرية إلى تقديم توضيحات حول حقيقة وفاة الصحفي وظروف السجناء الآخرين.

كما طالبوا بإجراء النظام القطري تحقيقات مستقلة؛ للكشف عن المسؤولين عن وفاة بوهندي، مشيرا إلى أن الصحفي الراحل كان معارضا للنظام القطري ،وتعرض للاعتقال التعسفي لمدة 3 سنوات، وسط مزاعم تعرضه للتعذيب حتى الموت.