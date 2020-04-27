تطهير 695 منشأة حكومية و 55شارع في حملة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين قاموا بالأمس، في حملة بتطهير 695 منشأة و55 شارع و7مواقف لسيارات الأجرة و3 مواقع للعمل .

وأكد "الداودي" أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أعمال التطهير شملت المؤسسات الحكومية والمنازل والمحلات والميادين العامة والشوارع ومواقف سيارات الأجرة ومواقع العمل حيث تم تطهير 183 منشأه وموقع بمركز قنا و 176 بمركز نقادة و143 بمركز الوقف .

ووجه الداودي رؤساء المدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالعدوى.