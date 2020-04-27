وزير القوى العاملة: صندوق الطوارئ يدعم العمالة المنتظمة المتضررة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء صندوق الطوارئ بالوزارة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة.

وحول جهود الوزارة لضمان الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، أكد "سعفان"، أن الوزارة تتابع لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات لحماية العمالة بهذه المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة للعمل من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، فضلا عن متابعة إجراءات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأشاد "سعفان" خلال حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بجهود أصحاب الأعمال وحرصهم على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في مختلف مواقع العمل، مؤكدا أن مفتشي الوزارة لم يرصدوا أي حالة تستدعي غلق المنشآت، مؤكدا حرص أصحاب الأعمال على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع الخطوات الوقائية من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.