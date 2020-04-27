ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وسلع غذائية فاسدة في حملة بالبداري

تمكنت رئاسة مركز ومدينة البداري في محافظة أسيوط، بالاشتراك مع أجهزة الرقابة التموينية من ضبط كمية من اللحوم، تبين أنها مذبوحة خارج السلخانة، ومنتجات أخرى غير صالحة وذلك خلال حملة تموينية شنتها، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، حفاظًا على صحة وحياة المواطنين وتوفير كل ما يطلبونه من سلع غذائية خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، إنه تم شن حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين البداري، أسفرت عن ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وبها أختام مزورة وتم مصادرة 50 كجم لحوم، كما تم ضبط 110 كليو مخلل غير صالحة، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين، لافتًا إلى استمرار شن الحملات الدورية بناءًا على تعليمات محافظ أسيوط لضمان سلامة السلع المعروضة مع اتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط على استمرار شن الحملات التفتيشية وتكثيف لجان المرور على كل منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى كفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لأية محاولات للتلاعب من أى نوع وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بأرواح المواطنين.