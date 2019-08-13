ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة و4 طن سكر ناقص الوزن بأسيوط

ضبطت الأجهزة الرقابية بمحافظة أسيوط 150 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر، و4 طن سكر ناقص الوزن و368 مخالفة متنوعة، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك.جاء ذلك خلال الحملات التموينية المكثفة التي شنتها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ورؤساء الوحدات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نورالدين بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، والتأكد من توافر السلع للمواطنين والتصدي بكل حزم لتهريب السلع وحماية المستهلكين من الغش التجاري.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملات أسفرت عن تحرير 368 مخالفة متنوعة ما بين نقص وزن ومواصفات وتهريب وتجميع دقيق، وجرى ضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و38 شيكارة دقيق وزنت 50 كجم للشيكارة و1.5 طن سكر ناقص الوزن بمقدار 22 جم و2.5 طن سكر ناقص الوزن 40 جم في الكيلو، فضلا عن ضبط 33 محضر مواد بترولية بإجمالي تجميع 140 لتر بنزين 80، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.