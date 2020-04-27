"أوقاف المنيا" تواصل جولاتها المفاجئة على المساجد خلال رمضان

واصلت مديرية أوقاف المنيا، الجولات المرورية المفاجئة، لمتابعة غلق المساجد وتعليق كافة الأنشطة، خلال شهر رمضان، تنفيذًا لقرارات الوزارة، في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

تابع الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، مدى التزام العاملين بالمساجد بتعليمات غلقها، وكذلك الزوايا والمصليات وتعليق كافة الأنشطة بها وبالملحقات، والاقتصار فقط على الآذان بالمساجد دون الزوايا والمصليات.

وحرصت مديرية الأوقاف، على تنظيم جولات مرورية مفاجئة في أوقات مختلفة، منذ اليوم الأول من رمضان، إذ يجرى مفتشو الأوقاف والمشايخ والأئمة جولات قبل آذان المغرب وحتى العشاء للتأكد من الالتزام بالتعليمات في هذا التوقيت الذى تمر به البلاد، وما يتطلبه من المزيد من الحيطة والحذر.

وقال مسؤول بالأوقاف، إن وكيل الوزارة أثنى على الالتزام بالتعليمات في جميع المساجد التي تم المرور عليها، سواء بالمدن أو القرى، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات، لأن الجميع متفهم للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد ويتعامل من واقع المسؤولية والإخلاص في العمل وتنفيذ التعليمات حفاظا على أبناء الوطن، منوهًا أنه تم التنبيه والتشديد علي جميع العاملين بالمساجد بعدم مخالفة التعليمات، وسيكون الجميع مسؤولون عند المخالفة.