تعقيم مقار لجان امتحانات الثانوية العامة في مطروح

عقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعًا مع رحاب الصايم مدير إدارة شؤون الطلاب والامتحانات بديوان مديرية التربية والتعليم بمطروح، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق مارثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية وفق التعليمات الوزارية الأخيرة بهذا الشأن.

وأكد "النيلي" للصايم ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات والتواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية واللجنة الثلاثية لمتابعة سير الامتحان بالمديرية.

وقال إنه أصدر توجيهات محددة لمديري الإدارات التعليمية بتعقيم وتطهير مقار اللجان التى جرى تحديدها للشهادة الثانوية والدبلومات بمدن ومراكز مطروح مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيرس كورونا المستجد.