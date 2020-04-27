"زراعة القليوبية" : حصاد 16 ألف فدان قمح بالمحافظة

أعلنت مديرية الزراعة بالقليوبية، أنه تم حصاد 16 ألف و100 فدان من إجمالي 51 ألف و632 فدان تم زراعتها بمحصول القمح هذا العام على مستوى المحافظة .

وقالت المديرية إنه تم تشكيل حملة مكونة من المهندس عيد عبد القوى مدير عام إدارة التسويق بالمديرية، والمهندس حمادة فتحي أخصائي التسويق للمرور علي صوامع توريد القمح المحلي بالمحافظة، تم المرور على صومعة مسطرد التابعة لشركة مطاحن شمال القاهرة بحي شرق شبرا، ذات السعة التخزينية 20000 طن وكذلك بنكر الهدى 2، 3 التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة لمتابعة عملية التوريد.

و قد أصدر المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، تعليماته لرؤساء المكاتب الزراعية بإعلام المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام منعا للتكدس أمام الصوامع والهناكر وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.