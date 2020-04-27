توريد 2600 طن قمح لشون وصوامع إسنا وأرمنت بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم، بلوغ كميات القمح التي تم توريدها إلى شون وصوامع إسنا وأرمنت من المزارعين بمختلف أرجاء المحافظة، منذ بدء التوريد، 2600 طن و161 كيلو قمح، حيث تم التسليم لكميات القمح بالضوابط القانونية وسط إجراءات احترازية مشددة ودون معوقات أو تزاحم.

وأكد وكيل التموين بالأقصر، على أنه تسير عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع، وسط وجود إجازة للجان الفرز، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحاً أنه تم بدء العمل منذ أيام في توريد حصاد موسم القمح في صومعة وشونة مدينة أرمنت بطاقة تخزينية 6100 طن، وكذلك بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طن، حيث تم البدء في إستلام وتوريد كميات القمح إلى الشون والصوامع.