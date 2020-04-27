بريد الجيزة يحدد 6 و7 مايو لصرف منحة المتخلفين من العمالة المؤقتة

قال جميل شلبي مدير عام منطقة بريد الجيزة، إنّ هيئة البريد مستمرة في صرف المرحلة الأولى من المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، موضحا أنّ الأسماء التي تخلفت عن الصرف في الموعد الذي وصلهم عبر رسالة على الهاتف، جرى تحديد يومي 6 و7 مايو المقبل موعد للصرف.

وأضاف شلبي، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّه منذ صدور قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف المنحة، وضعت هيئة البريد خطة استراتيجية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتربية والتعليم، والاتصالات، وجرى تجهيز 600 مدرسة، للاستفادة منها في عملية الصرف ومنع التكدسات والزحام من جانب المواطنين.

وأوضح أنّه جرى تقسيم أيام الصرف على شرائح العمرية المختلفة، وإخطار المستفدين بموعد الصرف الخاص بها عن طريق رسائل على أرقام الهواتف المسجلة بوزارة القوى العاملة.