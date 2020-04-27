الأوقاف تبدأ تلقي طلبات تشتغيل القرآن قبل المغرب والفجر بشروط

فوضت وزارة الأوقاف مديري المديريات في اختصاص اعتماد طلبات إذاعة القرآن الكريم قبل صلاتي المغرب والعشاء، وطالبت المدراء موافاتها بكشوف مجمعة بالطلبات التي تم اعتمادها خلال كل أسبوع.

وكانت وزارة الأوقاف وضعت عددا من الضوابط لتشغيل القرآن الكريم قبل صلاتي المغرب والفجر، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأمر فيه متسع لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع أيضًا، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال معتبر.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها لا تمانع من إذاعة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية :

-أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته.

-غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد.

-يكون إمام المسجد مسئولا عن أي مخالفة تنتج عن ذلك.

-أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لتلاوة القرآن الكريم.

-الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة.

-أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني.