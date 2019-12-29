أدرج جهاز الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم المفكر محمود أمين العالم ضمن مشروع "عاش هنا"، الذى يعمل على توثيق رموز مصر لمختلف الأجيال، فيمكن للمارة مشاهدة لافتة تحمل اسم محمود أمين العالم، وعنوانه 7 شارع لاظوغلي جاردن سيتي في القاهرة.

ومحمود أمين العالم ولد في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، في 18 فبراير 1922، بدأ دراسته الأولى في كتّاب بحارة السكري، وصولا إلى مدرسة الحلمية الثانوية قرب حي القلعة، حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة، من جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة)، ثم نال درجة الماجستير، وعين عام 1954 مدرسًا مساعدًا بالقسم.

التحق العالم بمجلة روز اليوسف، ثم انتقل إلى دار التحرير وعمل في مجلة الرسالة الجديدة كمدير للتحرير تحت رئاسة يوسف السباعي، وتقلد عدة مناصب منها: رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكتاب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

ومن مؤلفاته: "الإنسان موقف، معارك فكرية، فلسفة المصادفة، هربرث ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي، مفاهيم وقضايا إشكالية، الفكر العربي بين الخصوصية والكونية، مواقف نقدية من التراث، الإبداع أو الدلالة، من نقد الحاضر إلى إبداع المستقبل، الثقافة والثورة، تأملات في عالم نجيب محفوظ، الوجه والقناع في المسرح العربي المعاصر، البحث عن أوروبا، توفيق الحكيم مفكرًا وفنانًا، أربعون عامًا من النقد التطبيقي، وثلاثية الرفض والهزيمة".