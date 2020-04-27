حب بالإكراه وجواز بالعافية.. أيتن عامر "البنت اللزقة" في "فرصة تانية"

أثارت الفنانة أيتن عامر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شخصية "ريهام" التي تجسدها، خلال أحداث مسلسل "فرصة تانية"، وهي فتاة تقع في غرام "زياد" أحمد مجدي، بـ"الإكراه"، وتريد الارتباط به بأي طريقة، بالرغم من اقترانه الرسمي بخطوبته من "ملك" ياسمين صبري.

وفي الوقت الذي تفاعل فيه المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة بالدور الذي تلعبه آيتن عامر في "فرصة تانية"، مقابل انتقادهم لشخصية "ريهام"، ردت "آيتن" على تساؤل أحد متابعيها عن وجود بنات بشخصية هزلية تشبه شخصية آيتن عامر في مسلسل فرصة تانية، بـ"تعرف تعد لحد كام؟".

وتتسبب "ريهام"، في الوقيعة بين "زياد"، وخطيبته "ملك"، بعد ضبط الأخيرة لهما، وهما يجلسان سويًا بـ"كافيه" في أحد المولات، وفي الوقت الذي يسعى فيه "زياد" للصلح مع "ملك"، والتي ترفض الخيانة بكل صورها، تطارده "ريهام" آيتن عامر، وتكررعرضها بطلب يده، والزواج منه، "خد اللي بتحبك"، وبالفعل يقرر "زياد" الزواج بها.

وخلال حفل الزفاف، يصل إلى "زياد" خبر انقلاب سيارة "ملك" وإصابتها في حادث، ويترك حفل الزفاف للذهاب إلى المستشفى، وتجد "ريهام" آيتن عامر، أنها بمفردها في حفل الزفاف، وتبكي خوفًا من "الفضيحة" بعد مغادرة عريسها، ويضطر والدها للاعتذار إلى المعازيم وإلغاء حفل الزفاف.

وتذهب "ريهام" إلى منزل "زياد" لمعرفة سبب مغادرته للفرح، ويفاجئها بكلمات قاسية، وأنها "رِمية"، ويقوم بتطليقها، الأمر الذي يصيبها بحالة من الهلع، وتستعطفه لأن يعود لرشده لأنها تحبه.

وتحاول "ريهام" العودة لـ "زياد"، ويقوم والدها بـ"تسليط" عدد من البلطجية للاعتداء عليه، وتذهب "ريهام" للاطمئنان عليه بالمستشفى، وتعلن رغبتها بعودتها إليه، لكنه يطردها، ليفاجأ بعدها بأنها أقامت دعوى قضائية ضده بسبب مؤخر الصداق و"القايمة"، ويضطر "زياد" مرغمًا للعودة إلى "ريهام" التي تلاحقه خوفًا من السجن.

وفي الوقت نفسه تتعامل "ملك" ياسمين صبري، مع إصابتها بفقدان الذاكرة بعد الحادث، بعودتها إلى العمل ومحاولة زملاءها تذكيرها رويدًا رويدًا، إلا أنها في نهاية الحلقة الثالثة من "فرصة تانية" أصابت أحد الأشخاص وهو الفنان عمر الشناوي، ودهسته بسيارتها.