الحلقة الثانية من مسلسل "فرصة تانية".. اختفاء "ملك" من المستشفى

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، التي تجسد دور "ملك" بفقدانها الذاكرة.

وتتوالى الأحداث، بعد ترك الفنان أحمد مجدي، الذى يجسد دور "زياد" زوجته آيتن عامر في حفل الزفاف، حتى يطمئن على "ملك" في المستشفى، ويطرده والد الأخيرة من المستشفى، ويحرر محضر ضده، بعدم التعرض لابنته.

ويرجع فقدان "ملك" للذاكرة، إلى سبب نفسي وتنصح الطبيبة أهلها بضرورة إبعادها عن أي توتر عصبي.

وتحاول الفنانة آيتن عامر، التي تجسد دور "ريهام"، استعطاف "زياد" حتى يعود إليها من جديد، لكنه يرفض ذلك ويطلقها.

ويتوعد والد "ريهام"، بإيذاء "زياد"، واستأجر مجموعة من البلطجية واعتدوا عليه بالضرب.

وتتوجه بعدها "ريهام" إلى مستشفى "ملك"، حتى تجبرها بمحاولة الابتعاد عن زوجها، وتعتدي عليها بالضرب.

وتنتهى الحلقة الثانية باختفاء "ملك" من المستشفى، وتبدأ رحلة البحث عنها.