"لعلهم يفقهون" يناقش صفات الأنبياء: العصمة وكل الكمالات البشرية

ناقش الداعية الشيخ خالد الجندي، مسألة صفات الأنبياء وعصمتهم وذلك خلال حلقة الإثنين من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال الشيخ رمضان عفيفي، إن الأنبياء معصومون من الأمراض الدائمة والمنفرة والعيوب المستمرة، لافتًا إلى أن الأنبياء كانوا يمرضون كبقية الناس ويشفيهم الله.

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، أن الدعوة إلى الله من جانب الأنبياء تحتاج إلى حجة ولسان وتحتاج أن يحسن الداعي إلى الله الحديث، مشددًا على أن الأنبياء لا بد أن يتحلوا بكل الكمالات البشرية من السمع والبصر والكلام والعقل والإدارك والحركة وسلامة الجسم والحواس.

وتحدث عبدالمعز عن أربع صفات لابد من وجودها في الأنبياء، وهي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل على الأنبياء كل نقص بشري ونفسي.

بينما طالب الجندي من شباب الدعاة أن يتحدثوا عن فطنة النبي وإنسانيته وتعامله وتحمله وجبره لخواطر الناس.