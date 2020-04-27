محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة التعديات في فايد

ترأس اليوم، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، حملة إزالات بنطاق مركز فايد أسفرت عن إزالة 20 حالة إزالة فورية بمساحة 2 فدان و12 قيراط مباني هياكل خرسانية على أراضي زراعية أملاك دولة بناحية قرية سرابيوم العمار، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيداته بشأن ضرورة المضي قدما في استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وأشار المحافظ إلى أن حملة الإزالة تمت تحت إشراف اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وبإشراف كل من اللواء منصور لاشين مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمحاسب متولي حسن محمد رئيس مركز ومدينة فايد، والعميد محمد مكاوي مأمور مركز شرطة فايد، وأحمد العيادي نائب رئيس مركز ومدينة فايد، والرائد أحمد عبد الغني، معاون رئيس المباحث، والمهندس أيمن أديب عزيز، مدير الإدارة الهندسية، وأحمد حمدان دياب مدير الشؤون القانونية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي كافة الأجهزة المعنية.