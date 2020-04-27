صور.. حملات تموينية لمراقبة الأسعار بأسواق القصير بالبحر الأحمر

شنت أجهزة مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، حملات تموينية مكثفة على المحلات ومنافذ البيع، برئاسة اللواء سعد البدري رئيس المدينة، وبالتنسيق مع مديرية تموين البحر الأحمر، للتأكد من توافر مستلزمات شهر رمضان والسلع الاستراتيجية ومراقبة الأسعار، في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية.

قامت الحملة بالمرور على منافذ البيع والمحال التجارية ومحلات الجزارة والخضار والفاكهة، للتأكد من توافر السلع الرمضانية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتعليق بانارت "أهلا رمضان"، على المحلات والشوادر المشتركة في مبادرة "أهلا رمضان"، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية كالزيت والسكر ومدى كفايتهما.

ومن جانبه شدد رئيس مدينة القصير، على مراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين، طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، والتصدي لجشع التجار ومحاربة السوق السوداء والضرب بيد من حديد لكل من يتاجر بقوت المواطنين، مؤكدا أن السلع تكفي لفترة طويلة بالمجمعات الاستهلاكية.