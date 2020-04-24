عاجل.. مطار مرسى علم يستقبل طائرة بلجراد للمصريين العالقين في صربيا

استقبل مطار مرسي علم الدولي منذ قليل الطائرة القادمة من من بلجراد وعلى متنها عدد ٧١ من المصريين العالقيين في صربيا وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران .

كان في استقبال الطائرة سلطات مطار مرسي علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفريق من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار دكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر إلى توقيع الكشف الطبى على الركاب وطاقم الطائرة إلى وطاقم الطائرة للكشف الطبي وإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكوروناَ

وأكد الدكتور تامر مرعي في تصريح صحفي في بوضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص عدد من إلاتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس و تقليل الازدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء أمس الخميس خمسة رحلات استثنائية من دول المغرب والجزائر والبحرين وألمانيا وهولندا وعلى متنهم عدد من المصريين كان في استقبالهم سلطات مطار مرسي علم استقبل وأجهزة البحر الأحمر و فرق طبية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وذلك عبر 5رحلات لخطوط مصر للطيران إحداهما قادمة من البحرين وعلى متنها ١٤٢ والثانية من أمستردام وعلي متنها ١٢٤ والثالثة من كازبلانكا وعلى متنها ٩٨ راكب عبر والرابعة قادمة من الجزائر وعلى متنها ١٦٢ راكب والأخيرة قادمة من فرانكفورت وعلى متنها ١٢٨ راكب ضمن رحلات الجسر الجوى لاعادة المصريين العالقين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران .