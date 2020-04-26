مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 234 مصريا عالقا في كوالالمبور

يستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال الطائرة القادمة من العاصمة الماليزية كوالالمبور، وعلى متنها 234 راكبًا، وذلك ضمن ثلاث رحلات طيران استثنائية من المقرر وصولها اليوم الأحد، وعلى متنها عدد من المصريين العالقين في الخارج.

وأشار الدكتور تامر مرعي، اليوم الأحد، إلى توقيع الكشف الطبي فور الوصول مباشرة على الركاب وطاقم الطائرة، وإجراء التحاليل الفورية لهم، وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وأكد وضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسى علم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي، وتقسيمهم إلى مجموعات، لعدم التكدس وتقليل الازدحام، إضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.

كان مطار مرسى علم الدولي، قد استقبل 6 رحلات استثنائية من دول المغرب والجزائر والبحرين وألمانيا وهولندا وصربيا، وعلى متنها عدد من المصريين.