رئيس مدينة كفرالشيخ يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم التصدي وإزالة حالتي تعد في المهد بقرية الحلافي، على مساحة 3 قيراط، كما تم إزالة التعدي بالكامل ورد الشئ لأصله حتى مستوى سطح الأرض، وتسليم الأرض إلى جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين، ومازالت المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء.

ومن جانبه وجه رئيس المدينة، جميع نواب رئيس المدينة لشؤون القرى، ورؤساء قرى مركز كفرالشيخ، بأخذ الحيطة واليقظة التامة في هذه الظروف، والمرور الدائم على مدار اليوم، لضبط أية تعديات بنطاق قرى مركز كفرالشيخ، وإزالة تلك التعديات على الفور.