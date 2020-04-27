محافظ كفر الشيخ يتابع تمهيد ورصف الطرق بالمدن والقرى

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال الرصف للطرق الحيوية بمحافظة كفرالشيخ، ومواصلة رصف الشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة طبقاً للخطة الاستثمارية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم استكمال أعمال الرصف للطرق الحيوية والتي تتضمن "طريق الملعب بطول 500 متر بقرية القصابي بمركز ومدينة سيدي سالم، كذا التمهيد لأعمال الرصف بقرية 7 السلام التابعة لمركز ومدينة الحامول، فضلاً عن رصف الطرق بقرية الكوم الطويل بمركز ومدينة بيلا، بالإضافة إلى وضع الطبقة الاسفلتية النهائية بقري أبو منيسي ورفع كفاءة البنية التحتية بمدينة سيدي غازي"، وذلك ضمن أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية، لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق أولاً بأول، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وفق أعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.