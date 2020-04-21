تسليم عقود تمليك لواضعي اليد على أراضي الدولة بالإسماعيلية

قام المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، بتسليم عقود التمليك للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين، وتم إنهاء اجراءاتهم واستصدار العقود لهم.

حضر اللقاء حسني عيسي نائب رئيس المدينة، وبهاء عبد الواحد سكرتير عام المركز والمدينة، وأحمد الليثي مدير ادارة المتابعة الميدانية والتفتيش، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز والمدينة، وممثلو الأقسام الهندسية.

وأكد "بغدادي" أن لجان التقنين المشكلة من المحافظة انتهت من الإجراءات الخاصة بتملك الأراضي الزراعية بعد سداد المستحقات المالية التى أقرتها لجان التثمين، مشيرًا إلى تواصل أعمال اللجان فى تقنين الأراضي وتوفيق أوضاع المواطنين المقيمين بالمنازل، أو المتواجدين بالأراضي الزراعية ويقومون بزراعتها حسب قواعد التقنين.