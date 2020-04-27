فريق من جامعة جنوب الوادي ينضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل إسنا

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، مشاركة الجامعة بالفريق الطبي الثاني لها بمستشفى العزل الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد بإسنا.

وأكد "غرباوي"، جاهزية جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بطب قنا، وأطباء المستشفى الجامعي بالأقسام المختصة في المشاركة بأعمال مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تنسيق على أعلى مستوى بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

وأضاف الدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا، أن فريقًا طبيًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية قد بدأوا مهمتهم بالفعل بمستشفى العزل بإسنا، ضم الدكتور أحمد فتحي عبداللطيف المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور حجاجي منصور الراي المدرس بقسم الأمراض الصدرية، والطبيب محمد جابر أحمد المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، والطبيبة آمال شحات محمد المدرس المساعد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي.

كما أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية على التنسيق المستمر مع مديرية الصحة بقنا، حرصًا على استمرار الخدمات الصحية بالمحافظة وتدريب لجميع أطباء مستشفى قنا الجامعي على أساسيات العناية المركزة.