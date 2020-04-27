الصحة توجه نصائح للمواطنين بشأن وجبة الإفطار: امضغ جيدا والحلويات بحساب

بعد ساعات طويلة من الصيام والامتناع عن الطعام والشراب، نرتكب عدة أخطاء على مائدة الإفطار، ما يؤدى إلى مشاكل صحية.

نصحت وزارة الصحة المصرية الصائمين في شهر رمضان بالابتعاد عن بعض العادات الغذائية على مائدة الإفطار، وبعض الأمور التي يجب اتباعها، نستعرضها في السطور الآتية..

عادات يجب الابتعاد عنها على الإفطار

-بدء الإفطار على المشروبات عالية السكر مثل قمر الدين، التمر الهندي، الكركدية، لأنها تسبب صدمة للمعدة تؤدى لتقلصات وانتفاخ المعدة.

-تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل مفاجئ، كي لا تعاني من عسر الهضم.

-عدم الإفراط في تناول الحلويات بعد وجبة الإفطار، حتى لا تسبب ضيق وانسداد الشرايين، الأمر الذي يسبب زيادة الوزن.

-عدم الافراط في تناول كميات كبيرة من الماء.

عادات الإفطار الصحي

-الإفطار على الماء أو التمر أو العصائر الطبيعية بدون سكر.

-يجب أن تكون الوجبة غنية بجميع مصادر الغذائية، مثل الأرز البني، أو المكرونة، البطاطس، البروتين مثل اللحوم أو الدجاج، السلطة.

-مضغ الطعام بشكل جيد، وهذه العادة من شأنها أن تقلل كمية الطعام التي يتم تناولها، كما أنها تريح المعدة خلال عملية الهضم.