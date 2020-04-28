تعرف على موقف المنشآت السياحية والفندقية بشأن ضريبة الدخل

وافقت وزارة المالية على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار 2019 للشركات العاملة بقطاع السياحة والآثار، والمتضمنة المطاعم والمقاهي، وقطاع المنشآت السياحية والفندقية.

وأوضحت وزارة المالية أنّه سيتم تقسيط وتقسيم ضريبة الدخل المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن إقرار عام 2019 على النحو التالي:

- تسدد المنشآت 20% من الضريبة خلال شهر أبريل الحالي.

- تسدد المنشآت 30% خلال شهر مايو المقبل.

- تسدد المنشآت باقي قيمة الضريبة 50% قبل نهاية يونيو 2020 دون تحمل أي فوائد أو غرامات تأخير.

وأشارت وزارة المالية في المنشور الذي أرسلته لوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ تقسيط ضريبة الدخل لعام 2019 تأتي تنفيذا للتوجهات الرئاسية بمساندة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقديم التيسيرات الممكنة، وأيضا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

ويشمل قرار تقسيط ضريبة الدخل لعام 2019، شركات الطيران وقطاع الصحافة والإعلام وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات وقطاع المقاولات والمستشفيات، والقطاع الصناعي لاسيما الشركات التي تعمل بمجال التصدير، مع استثناء المنشآت الصناعية العاملة في المجال الغذائي أو الدوائي أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات من قرار التقسيط.