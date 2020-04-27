تحرير 24 محضرا في حملة تموينية ضد المخالفين ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في مجال الأدوية والمطهرات والمنظفات التي يزداد الطلب عليها في ظل الظروف الراهنة، والتي تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ الإقليم، لتقرير التموين بشأن نتائج الحملة التموينية التي نفذتها المديرية، برئاسة المهندس وصفى عبدالله، اليوم، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والطب البيطري والوحدات المحلية ومباحث التموين، ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والصيدليات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.

وكشف محافظ بني سويف، أن التقرير تضمن تحرير 24 محضرا متنوعا، شملت 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرا للذبح خارج المجزر الحكومي، و8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، والتصرف في اسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما كشف التقرير عن ضبط 490 أسطوانة بوتاجاز و20 كيلو جراما من اللحوم تم ذبحها خارج المجزر، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشان.