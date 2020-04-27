"شهر استثنائي".. ماذا يتابع نزلاء مستشفيات العزل من الدراما الرمضانية؟

ينتظر المصريون كل عام ما سيقدمه الفنانون من أعمال دراما في شهر رمضان، وتكتظ المنازل - والمقاهي خلال السنوات السابقة- بالمتابعين للمسلسلات المفضلة، فالأجيال المتعاقبة تابعت مسلسلات ليالي الحلمية بأجزائه المختلفة، وأوبرا عايدة والوسية وحسن أرابيسك والفرسان والسيرة الهلالية، وغيرها من العلامات الفارقة في تاريخ الدراما المصرية والعربية، لكن رمضان جاء استثنائيا هذا العام، فبعد امتلاء مستشفيات العزل والحجر الصحي بمرضى فيروس كورونا، أصبحت من أبرز أماكن التجمعات لمتابعة دراما رمضان.

يقول رضا عرفات، مسؤول الصيانة بمستشفى قها بمحافظة القليبوبية، إن جميع الغرف بالمستشفى بها شاشات، والمناخ العام طبيعي بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا، ويمارسون يومهم بشكل طبيعي للغاية.

وأضاف عرفات لـ"الوطن": "بالنسبة للأطباء وطاقم التمريض كان الله في عونهم، لاسيما وأنهم يتابعون الحالات بصفة دورية ولا يوجد وقت لديهم لمشاهدة التلفاز، دعني أقول أن الكثير من الأطباء وطاقم التمريض والإداريين يتناولون الإفطار بعد آذان المغرب بساعات بسبب حرصهم على الاطمئنان على الحالات".

ويتابع: "الحالات المحجوزة في المستشفى تتابع مسلسل الاختيار منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وأكثر من حالة أبلغتني أنه مسلسل رائع، وينتظرونه كل يوم، فمدة الأربع عشرة يوما طويلة للغاية على شخص اعتاد ممارسة حياته اليومية، وفجأة وجد نفسه في مستشفى ضمن إجراءات احترازية".

كما قالت أسماء محمود، المقيمة بأحد فنادق العزل الصحي بمرسى علم، إنها قدمت إلى مصر بعد أن كانت عالقة بإحدى الدول الأوروبية، وأن النزلاء يحاولون إضفاء الأجواء الرمضانية خلال فترة تواجدهم.

وأضافت أسماء لـ"الوطن": "أتابع مسلسل الاختيار الذي يجسد فيه الفنان أمير كرارة قصة حياة وبطولة الشهيد أحمد منسي وأنتظره يوميا، فمنذ أن كنت بالخارج أتابع الأخبار عن تصويره وعن فكرة المسلسل وتحمست جدا لها".

واختتمت حديثها: "لا أعلم المسلسلات المفضلة لجميع النزلاء لأن رحلتي وصلت في نفس اليوم الذي وصلت فيه أربع أو خمس رحلات أخرى من دول مختلفة، وفي المجمل أتمنى العودة إلى المنزل وأتابع المسلسل بعد الأسبوعين القادمين".