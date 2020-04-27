اندلعت احتجاجات واشتباكات بين متظاهرين والجيش اللبناني في طرابلس، وأشارت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخباية في نبأ عاجل، مساء اليوم، إلى اندلاع احتجاج أمام مصرف لبنان في بيروت وفي صيدا جنوبي لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

وكان رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي في لبنان، وليد جنبلاط، قال أمس الأحد، إن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني ميشال عون وحزب الله الذي سماه بالانقلابي.

وأوضح جنبلاط، في اتصال مع "العربية"، حسان دياب -رئيس الحكومة اللبنانية- لا شيء، مضيفاً بالقول "إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88".

وأوضح جنبلاط، أن حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان.

وأوضح جنبلاط، أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه، وقال "سنقاوم سلميا وديمقراطيا، أنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان".