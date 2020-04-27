عوض تاج الدين عن ارتفاع إصابات كورونا: لا زالت ضمن سيناريوهات التوقع

عقب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على الوضع الوبائي في مصر مع تسجيل 247 إصابة و20 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بأن هذا ضمن سيناريوهات التوقع، وكل المخاوف كانت من القفزات المفاجئة فقط، موضحًا أن هذا التصاعد متوقع حتى يصل المنحنى إلى الثبات في الأرقام.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، اليوم، أن عدد الإصابات التي سُجلت اليوم ليست نتاج يوم واحد فقط بلا عدة أيام منها من أصيب ولم تظهر عليه الأعراض إلا بعد 14 يوم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ارتفاع عدد الوفيات لم يكن أحد يتمناها ولكنها نتاج تراكمي أيضًا.

وتابع: "الزيادة المضطردة أفقياً أفضل بكثير من الزيادة الرأسية المضطردة والتي من شأنها أن تحدث خللا كبيرا".