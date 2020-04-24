مدير تشغيل مطار مرسى علم يوضح إجراءات استقبال العائدين من البحرين

قال الكابتن عبدالرحمن النبيلي مدير إدارة التشغيل وخدمة العملاء بمطار مرسي علم الدولي، إنه عند إبلاغنا بميعاد وصول الطائرة القادمة من البحرين يتم تحضير أطباء الحجر الصحي بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن التعقيم، ويبدأ الأطباء بإبلاغ الركاب بما سيحدث ونزولهم كل 20 شخص ويتم تعقيمهم والحقائب اليدوية التي معهم ويتوجهون من خلال أتوبيس إلى أول مرحلة ليتم الكشف عليهم من خلال الترمومتر وقياس درجة الحرارة والدخول للمرحلة الثانية من الحجر الصحي.

وأضاف النبيلي، خلال حواره مع مراسل إكسترا نيوز محمد الحداد من مطار مرسي علم، وذلك على فضائية إكسترا نيوز، أننا استقبلنا طائرة من البحرين، بعد ذلك طائرة أمستردام وعليها 123 راكبا، وطائرة كازابلانكا ويليها طائرة الجزائر برشلونة.