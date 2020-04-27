الإبراشي يتهم نائبا وضع مكبرا لإذاعة القرآن أعلى منزله بالمزايدة

اتهم الإعلامي وائل الإبراشي، النائب سمير الخولي، الذي وضع مكبر صوت أعلى منزله بمركز طنطا، لبث آيات القرآن الكريم قبل قرار وزارة الأوقاف، بأنه مزايدة على دور الدولة ومؤسساتها.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "التدين الظاهري غير مكلف، وذلك من قبيل تعالوا نرد على الكفرة دول اللي مش عاوزين يبثوا القرآن، وأراد القول أنه أكثر إسلاما من مؤسسات الدولة".

وتابع: "إلا أن الدولة المصرية تبذل كل جهدها من أجل حماية صحة المصريين والحفاظ عليهم في ظل جائحة فيروس كورونا، ولا أحد يريد غلق مسجد أو عدم الاستماع للقرآن الكريم".