"خيانة عهد".. "يسرا" تستعيد بريقها: الدهن في العتاقي

تعود الفنانة يسرا إلى الموسم الدرامى الخاص بشهر رمضان المبارك، إذ تنافس بمسلسل اجتماعى جديد يحمل اسم «خيانة عهد»، تجسد فيه شخصية «عهد» كبيرة أسرتها، التى تمتلك مصنع ملابس، وتهوى قراءة الفنجان، لكنها تقع فى مشكلات عدّة مع أفراد أسرتها، الذين يدخلون فى صراعات معها، ويسعون لإيقاعها داخل دوامة من الأزمات بمختلف السبل الممكنة.

«خيانة عهد» من بطولة يسرا، وحلا شيحة، وعبير صبرى، وجومانا مراد، وهنادى مهنا، وخالد أنور، وتأليف أمين جمال وأحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز. ويعود الفنان خالد سرحان للأدوار الدرامية مجدداً، وذلك بعد فترة غياب، اتجه فيها للدراما الكوميدية من خلال مسلسل «يوميات زوجة مفروسة أوى» مع الفنانة داليا البحيرى، إذ يجسد دور محامٍ فى مسلسل «خيانة عهد».

ويقول خالد سرحان إن ترشيحه لهذا الدور جاء من قبَل المنتج جمال العدل: «سعدت جداً بهذا الترشيح، فالدور جذبنى، خاصة أننى بعيد عن هذه النوعية من الأدوار بسبب تركيزى فى المسلسل الكوميدى (يوميات زوجة مفروسة أوى)، كما أننى أقوم بتجسيد دور محامٍ، وهو شقيق يسرا وحلا شيحة وتدور بينهم مشكلات وشبه صراعات».

خالد سرحان: أقدم دور المحامى بشكل مختلف.. وأدخل فى صراعات مع يسرا وحلا شيحة

وأكد «سرحان» أنه يقدم شخصية المحامى بطريقة مختلفة شكلاً ومضموناً: «الجميع يرى أن هناك اختلافاً فى اللوك والشكل، فالمسلسل متميز وسوف يجذب المشاهد لأن حلقاته مرتبطة ببعضها وممتعة»، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الفنانة يسرا لأول مرة، واصفاً الفنانة حلا شيحة بـ«الصديقة» منذ زمن طويل. وأوضح أنه ما زال يواصل تصوير مشاهده: «هناك احتياطات كبيرة جداً وتعقيم دائم فى الاستوديوهات، فضلاً عن مراعاة المسافات بيننا، ومن المقرر الانتهاء من التصوير خلال أسبوعين تقريباً».

جومانا مراد: "يسرا" جذبتنى للعودة للدراما بعد غياب ٧ سنوات

وقالت الفنانة جومانا مراد إنها تجسد دور «شيرين» استايلست من أصول شعبية: «الدور يُعتبر مركباً، فهى شريرة ومطرقعة، وجذبنى للمشاركة وجود يسرا، حيث إننى كنت فى هذه الفترة أعمل على تحضير مسلسل خاص بى، ولكن الوقت لم يسعفنى وعندما تلقيت عرضاً للمشاركة فى هذا المسلسل وافقت فوراً، دون تفكير أو تردد، بسبب يسرا، كما وجدت أن هذا العمل بمثابة فرصة جيدة جداً أن أعود من خلاله للساحة بعد غياب طويل». وأضافت «جومانا» أنها حرصت على الظهور بدورٍ جديد وليس مكرراً بالنسبة لها: «لا أحب تكرار نفسى فى أى عمل، والحمد لله عدت بعد غياب ٧ سنوات، بنفس وزنى الذى كنت أسعى للحفاظ عليه طوال السنوات الماضية، لأن أى ممثل رأس ماله شكله ومظهره، أما بالنسبة للشخصية فلم أغيّر فى شكلى باستثناء تقصير شعرى فقط».

وأعربت الفنانة عبير صبرى عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور بشأن الحلقات الأولى من المسلسل، مشيرة إلى حرصها الدائم على متابعة آراء الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واصفة الفنانة يسرا بأنها أيقونة من أيقونات الفن فى مصر والوطن العربى: «كنت سعيدة للغاية عندما عُرض علىّ المسلسل فى البداية بسبب العمل مع النجمة يسرا، لأننى من محبيها على المستوى الفنى وكذلك على المستوى الإنسانى، والعمل معها يضيف للفنان الذى يقف أمامها، والأمر ذاته مع المخرج سامح عبدالعزيز الذى سعدت بالتعاون معه، كونه يضيف للمُمثل جزءاً جديداً». وقالت عبير صبرى إنها تجسد فى المسلسل دور الأم بطريقة جديدة وغير مألوفة لصورة الأم فى الأعمال الدرامية، إذ تظهر بدور الأم الصديقة لأبنائها: «هذا الدور به تحدٍّ كبير، لكن أنا أحب المغامرات فى كل الأحوال، فهذه هى المرة الأولى التى أجسد فيها دور الأم لأبناء كبار، عكس ما قدّمته فى مسلسل الطوفان، فقد كان عمر الأطفال صغيراً، وليسوا فى أعمار تيام قمر وهنادى مهنا.. فلا أحد يصدق منّا أننى أم لهم وهم أبنائى». وأكدت أن الشركة المنتجة حرصت على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توفير الكحول وتوزيع الكمامات وقياس درجات الحرارة وتعقيم الاستوديوهات طوال الوقت، وذلك للحفاظ على سلامة أرواح فريق العمل.

هنادي مهنا: كان حلم حياتى أشتغل مع يسرا.. و"سارة" أجهدتنى بسبب شخصيتها

وكشفت الفنانة الشابة هنادى مهنا كواليس ترشيحها للمسلسل: «تلقيت عرضاً من قبَل الشركة المنتجة، ووافقت على الدور فى الحال بلا تردد فور علمى بأن البطولة للفنانة يسرا، فكنت أحلم منذ فترة بالعمل معها والوقوف أمامها»، لافتة إلى إعجابها بالشخصية فور قراءتها للسيناريو: «وقعت فى حب الشخصية، حيث أجسد دور (سارة) وهى بنت مهووسة بالسوشيال ميديا، وهى شخصية تمثل معظم بنات هذه الأيام، بأن مواقع التواصل الاجتماعى هى الأهم فى حياتها، لكن يطرأ على الشخصية عدّة تغييرات وتتحوّل لفتاة مسئولة». وأوضحت «مهنا» أنها استعدت للدور بشكل مختلف، لا سيما أنها طالبة جامعية، تحرص على مواكبة الموضة والأزياء، ثم تنقلب شخصيتها 360 درجة: «هذا أبرز شىء أجهدنى فى البداية»، معربة عن سعادتها بكواليس التصوير: «الأجواء عائلية جداً، ويسرا تحتوى فريق العمل».

وأشارت إلى أنها صارت تستطيع قراءة السيناريوهات باللغة العربية، عكس المحاولات السابقة: «حيث كنت أقرأه بلغة الفرانكو آراب».

وللمرة الثانية على التوالى يشارك الفنان تيام قمر، نجل الفنان الكبير مصطفى قمر، مع الفنانة يسرا، فى أعمالها الدرامية الرمضانية، فقد سبق لها أن اكتشفت موهبته الفنية فى مسلسلها الماضى «لدىّ أقوال أخرى» الذى عُرض عام 2018، وأصرت على ضمه لمسلسلها الجديد «خيانة عهد» بعد النجاح الكبير الذى كان قد حققه فى مسلسل «أهو ده اللى صار» والذى عُرض العام الماضى وحقق نجاحاً كبيراً.

يتحدث «تيام» لـ«الوطن» قائلاً: «هذه تُعد المرة الأولى التى أشارك فيها فى الموسم الرمضانى الدرامى بدور كبير، حيث المشاركات الماضية لم تكن كبيرة، ونجاح مسلسل (أهو ده اللى صار) كان خارج السباق، لذلك أنا متشوق للغاية لكى أرى تلك المشاركة مع الجمهور، خاصة أنها مع فنانة كبيرة ولديها جمهورها مثل يسرا».

وأضاف: «أجسد فى العمل شخصية على، وهو ابن شقيق عهد تلك الشخصية التى تجسدها يسرا، وهو شاب مراهق ذو شخصية مركبة وانطوائى لا يحب التحدث والتعامل مع الآخرين، وللعلم الشخصية صعبة للغاية وظللت لفترة طويلة أحضّر لها حتى تخرج فى الشكل المطلوب، فأنا خلال تجاربى الدرامية السابقة لم أقدم مثل تلك الشخصيات المركبة والمعقدة ولكننى أحب التحدى».

وعن شخصية يسرا، قال «تيام»: «الوقوف أمام يسرا فى حد ذاته شرف كبير لأى فنان، وكان حلماً من أحلامى، فأنا أقول لها دائماً يا قلبى، فهى مدرسة فنية، وأنا متشوق لعرض المسلسل كاملاً، لكى أرى نفسى أمامها مرة أخرى، كما أنها تساعد أى فنان مهما كان عمره فى تأدية دوره على أكمل وجه، وأتذكر أنها وقت تصوير مسلسل لدينا أقوال أخرى كانت تشد من أزرى وتحمسنى، وتثنى على موهبتى، فهى فنانة استثنائية».

أعرب المنتج جمال العدل عن سعادته بردود فعل الجمهور بشأن الحلقات الأولى من مسلسلاته التى تُعرض فى السباق الرمضانى سواء «خيانة عهد» للفنانة يسرا أو «بـ١٠٠ وش» لآسر ياسين ونيللى كريم، مشيراً إلى أن الشركة لديها فريق عمل يتمتع بقدر عالٍ من الموهبة، وذلك يعكس النجاح على الشاشة.

وقال إن النجاح الحقيقى يرجع لفريق العمل من نجارة وتصوير وديكور وغيرهم من العاملين الذين عملوا فى ظل الظروف الصعبة، فدافع الخوف قادر على كل شىء، ولكن الجميع تحلى بالالتزام، أما عن مطالبة البعض على مواقع التواصل الاجتماعى بوقف المسلسلات، فقال: «مهنة التمثيل يوجد بها ٥ ملايين عامل وليس جميع العاملين عادل إمام ويسرا، لذلك قمنا باتخاذ إجراءات الأمان ونشرنا ذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالشركة، كما قمنا بتخفيف العمالة مع الاحتفاظ براتب كل العاملين دون خصم أى شىء منها».

وأشار إلى أن فريق العمل اقترب من انتهاء تصوير مسلسل «خيانة عهد»، موضحاً سبب تغيير اسم المسلسل قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة، بعدما كان اسمه «دهب عيرة»، قائلاً: «يسرا تقدم ضمن الأحداث شخصية عهد، وهذا الاسم الأنسب»، نافياً ما تردد على مدار الأسابيع الماضية بشأن وجود خلافات بين المخرج هانى خليفة وأسرة المسلسل، كونه اعتذر عن هذه التجربة، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، حيث إن اعتذاره جاء لارتباطه بمسلسل آخر، وهو «لعبة النسيان» للفنانة دينا الشربينى.

وقال الناقد الفنى محمود قاسم إن الفنانة يسرا مثيرة للإعجاب، منذ ظهورها الأول أمام الكاميرات، وملامحها أجنبية، لم تتغير إلى حدٍّ كبير طوال هذه السنوات، كما أنها تعاونت مع عدد ضخم من المخرجين ومن مختلف الأجيال، لعل أبرزهم يوسف شاهين الذى كان مؤمناً بموهبتها الفنية بشكل كبير، فهى قادرة على تطوير الذات والتجديد من نفسها طوال الوقت.

ووصف «قاسم» يسرا بالفنانة الذكية، كونها قادرة على اختيار النص الجيد، ونجاحها فى تقديم أدوار مختلفة، ولا يمكن القول عنها إنها ممثلة العمل الواحد، لذلك الجمهور يفتقدها فى حال غيابها عن الشاشة، لافتاً إلى أنها من أكثر الفنانات اللاتى حققن نجاحاً كبيراً سواء فى السينما والتليفزيون، وهذه المعادلة ليس من السهل تحقيقها كونها تعتمد على الذكاء والموهبة فى آنٍ واحد. وأوضح أن الفنانة يسرا يمكن وصفها بـ«الأنثى الخالدة»، فقد استطاعت الحفاظ على جمالها ورونقها، بجانب موهبتها الفنية، وهذا يُعد نادراً فى الفن المصرى.