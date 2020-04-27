يسرا تواجه تهربا ضريبيا وتشاهد شقيقتها تحقن "هشام" في "خيانة عهد"

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا بمجموعة من الأحداث الصادمة حيث ظهر فيها "تيام قمر"، والذي يجسد دور علي ابن شقيق يسرا وهو يمارس الجنس أونلاين مع فتاة يتحدث معها عن طريق الإنترنت.

وخلال أحداث الحلقة تظهر هنادي مهنا "سارة" وهى تضع برنامج تنصت يسمح لها بسماع المكالمات التي يجريها خالد أنور "هشام"، كما ظهرت "نادية" التي تجسدها عبير صبري، وهو تضغط على ابنتها هنادي مهنا من أجل زواجها من "هشام".

ويواصل هشام التعامل مع جومانا مراد ويذهب إلى منزلها ليتعاطى معها المخدرات، في حين تكتشف "سارة" هنادي مهنا أن "هشام" على علاقة عاطفية مع فتاة.

كما تواجه "عهد" يسرا تهرب ضريبي لمصنعها بملايين، ويتم التحفظ على جميع أجهزة الكمبيوتر بالمصنع.

والصدمة الكبرى التى اختتمت بها أحداث الحلقة الساخنة بدخول يسرا غرفة ابنها لتجد شقيقتها "فرح" أثناء حقنها لهشام وهو نائم.

يذكر أن مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنا وخالد أنور وخالد سرحان وبيومي فؤاد .