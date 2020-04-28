فيديو كليب لـ"عائلة نوح": "اتفضل من غير مطرود"

لم تستطع عائلة يامن نوح، طبيب أسنان، التجمع للاحتفال بقدوم شهر رمضان، كعادتها كل عام، بسبب فيروس كورونا، ففكرت فى طريقة تشعرها بفرحة رمضان وفى الوقت نفسه الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، فقررت عمل فيديو كليب يجمع أفراد تلك العائلة معاً ولكن بشكل إلكترونى.

اعتمد الفيديو كليب على موسيقى أغنية «اتفضل من غير مطرود» للشاعر سيد حجاب والفنان نجاح الموجى، وشارك فى تصويره أكثر من 70 فرداً من 10 أسر، حيث قامت كل أسرة بتمثيل وتصوير وغناء مشهد فى منزلها، وتم تجميعه فى النهاية، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، ليحظى بمشاهدات تخطت الـ20 ألفاً.

«يامن»، هو مخرج الفيديو، أكد أن الفكرة جاءت من وحى التقاء العائلة على الإنترنت بطريقة الفيديو كول، لتتطور إلى فيديو كليب كمحاولة لتعويض حالة الغياب بسبب عدم قدرتهم على التجمع: «عائلتنا كبيرة تضم أشخاصاً من محافظتى القاهرة والإسكندرية، وهناك من يعيش فى عدة دول أوروبية، وكان ينزل مصر خصيصاً من أجل التجمع، كنا نفطر فى بيت جدتنا التى أوصتنا باستمرار التلاقى حتى بعد وفاتها، وبالفعل حافظنا على وصيتها لمدة 4 سنوات، وهذا العام لم نستطع بسبب كورونا، فكان الفيديو كليب».

4 أيام هى الفترة التى استغرقها عمل الفيديو كليب، من تأليف كلمات وتصوير ومونتاج، حسب «يامن»: «ألفنا الكلمات بالعامية، ووزعنا على كل عائلة الجزء الخاص بها، حتى الذين يقيمون خارج مصر، وعلى الرغم من أن الأغنية عائلية إلا أنها تستهدف كل الأشخاص المتأثرين بمنع التجمعات فى رمضان، وبدأوا يشعروا بالضيق من الجلوس فى المنزل، وحصلنا على ردود فعل إيجابية من الكثيرين، بأن الفيديو صنع فى نفوسهم حالة من البهجة».