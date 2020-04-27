شاهد ملخص آخر حلقات تم عرضها لأبرز مسلسلات رمضان 2020

دخلت القنوات الفضائية السباق الرمضاني، بأعمال درامية مختلفة مابين الأكشن والدراما والكوميدي، وتستعرض "الوطن" ملخص الحلقات الأخيرة التي عُرضت لأبرز مسلسلات رمضان هذا العام، كالتالي:

مسلسل 2 في الصندوق

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل 2 في الصندوق اضغط هنـــــــــا.

مسلسل النهاية

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل النهاية اضغط هنـــــــــا.

مسلسل الاختيار

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار اضغط هنـــــــــا.

مسلسل فرصة تانية

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل فرصة تانية اضغط هنـــــــــا.

مسلسل النسيان

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل النسيان اضغط هنـــــــــا.

مسلسل البرنس

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل البرنس اضغط هنـــــــــا.

مسلسل الفتوة

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل الفتوة اضغط هنـــــــــا.

مسلسل سلطانة المعز

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل سلطانة المعز اضغط هنـــــــــا.

مسلسل ليالينا 80

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل ليالينا 80 اضغط هنـــــــــا.

مسلسل خيانة عهد

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل خيانة عهد اضغط هنـــــــــــا.