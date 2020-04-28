الزراعة: صدرنا 1.2 مليون طن موالح و550 ألف طن بطاطس رغم أزمة كورونا

توقع الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن تزيد صادرات مصر خلال عام 2020 الزراعية 5.5 مليون طن رغم الأزمة بشكل يزيد عن معدلات 2019.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث"، أن مصر استطاعت فرض نفسها بقوة في مجال تصدير البرتقال رغم وجود منافسة شديدة من إسبانيا، مؤكدا: "نحن الآن ما زلنا في المركز الأول على مستوى العالم في تصدير الموالح ونصدر سنويا 1.8 مليون طن منها".

وأكد، أنه منذ بداية الأزمة العالمية في يناير المنقضي، وحتى الآن صدرت مصر نحو 1.2 مليون طن موالح خلال 3 أشهر، يليها البطاطس: "ونحن في المركز الثاني عالميا وصدرنا منذ بداية الازمة 550 ألف طن بطاطس بنسبة اعلى من نفس الفترة العام الماضي".